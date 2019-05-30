Беглый бывший нардеп Царев выкупил санатории в оккупированном Крыму

Продажу санаториев "Днепр" и "ХИИтовец" депутаты подконтрольного России парламента Крыма согласовали 27 марта. Своим решением парламент разрешил российскому правительству Крыма продать на открытом аукционе 19 объектов недвижимости пансионата "Днепр" и пяти объектов пансионата "ХИИТовец" в Алуште. Это сообщение вызвало вопросы, поскольку с 2015 года эти пансионаты находились в аренде у ООО "Сельбилляр" – фирмы супруги и матери бывшего народного депутата Украины Олега Царева, который поддержал группировки "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе и стал фигурантом уголовного дела в Украине.

Напомним, в 2015 году, когда Олег Царев стал фигурантом уголовного производства украинских правоохранителей за поддержку группировок "ДНР" и "ЛНР", он вместе с семьей переехал на полуостров. Там фирмы Царевых получили в аренду шесть санаториев в Ялте, Алуште и Евпатории, включая "Днепр" и "ХИИтовец". Инвесторы взяли на себя обязательства реконструировать и развивать эти здравницы.

Но в итоге крымские власти выставили их на продажу. Сообщение о планируемой продаже имущества этих пансионатов дало основания предполагать, что сделка готовится для фирм Царева. Поскольку они арендовали эти пансионаты, то имели приоритетное право на их выкуп. Именно по такой схеме в Крыму последние два десятилетия отчуждалось имущество крымских здравниц.