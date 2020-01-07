Колишній нападник збірної України перейшов в ФК "Десна"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Нападник "Зорі" Пилип Будківський став другим зимовим новачком команди з Чернігова, передає УНН з посиланням на прес-службу команди.
Нападник підписав з “Десною” повноцінний контракт про деталі якого інформація відсутня.
Вже 10 січня Будківський приєднається до команди в Чернігові, і розпочне з “Десною” підготовку до весняної частини сезону 2019/2020.
Примітно, що на рахунку досвідченого футболіста виступи за українські клуби — “Іллічівець”, “Севастополь”. 13 липня 2016 року він був відданий в оренду в махачкалинський “Анжі”. По завершенні терміну оренди Пилип покинув російський клуб та вдруге на правах оренди був відданий в бельгійський “Кортрейк”. Також на правах оренди провів 9 матчів у складі французького “Сошо”.
Додамо, що в активі форварда 14 поєдинків проведених за “Зорю” у першій частині сезону — 1 гол.
Як повідомляв УНН, першим зимовим підсиленням “Десни” став Леван Арвеладзе.