Колишній нападник збірної України перейшов в ФК "Десна"

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КИЇВ. 7 січня. УНН. Нападник "Зорі" Пилип Будківський став другим зимовим новачком команди з Чернігова, передає УНН з посиланням на прес-службу команди.

Нападник підписав з “Десною” повноцінний контракт про деталі якого інформація відсутня.

Вже 10 січня Будківський приєднається до команди в Чернігові, і розпочне з “Десною” підготовку до весняної частини сезону 2019/2020.

Примітно, що на рахунку досвідченого футболіста виступи за українські клуби — “Іллічівець”, “Севастополь”. 13 липня 2016 року він був відданий в оренду в махачкалинський “Анжі”. По завершенні терміну оренди Пилип покинув російський клуб та вдруге на правах оренди був відданий в бельгійський “Кортрейк”. Також на правах оренди провів 9 матчів у складі французького “Сошо”.

Додамо, що в активі форварда 14 поєдинків проведених за “Зорю” у першій частині сезону — 1 гол.

Як повідомляв УНН, першим зимовим підсиленням “Десни” став Леван Арвеладзе.

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