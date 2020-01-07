Бывший нападающий сборной Украины перешел в ФК "Десна"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Нападающий “Зари” Филипп Будковский стал вторым зимним новичком команды из Чернигова, передает УНН со ссылкой на пресс-службу команды.
Нападающий подписал с “Десной” полноценный контракт о деталях которого информация отсутствует.
Уже 10 января Будковский присоединится к команде в Чернигове, и начнет с “Десной” подготовку к весенней части сезона 2019/2020.
Примечательно, что на счету опытного футболиста выступления за украинские клубы — “Ильичевец”, “Севастополь”. 13 июля 2016 он был отдан в аренду в махачкалинский “Анжи”. По завершении срока аренды Филипп покинул российский клуб и вдруг на правах аренды был отдан в бельгийский “Кортрейк”. Также на правах аренды провел 9 матчей в составе французского “Сошо”.
Добавим, что в активе форварда 14 поединков проведенных за “Зарю” в первой части сезона — 1 гол.
Как сообщал УНН, первым зимним усилением “Десны” стал Леван Арвеладзе.