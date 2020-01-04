"Десна" оголосила про трансфер футболіста "Зорі"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. "Десна" підписала контракт з першим зимовим новачком, колишнім гравцем клубу Леваном Арвеладзе, інформує УНН з посиланням на пресслужбу клубу.
Контракт з грузином підписано на 2 роки з можливістю продовження ще на рік (2+1).
"Я щиро радий повернутися до Чернігова. Десна – це не просто команда, це як велика сім’я. Я знаю гравців, тренерів, керівництво, тому впевнений, зробив правильний вибір. Докладу максимум зусиль, щоб продемонструвати свої найкращі якості", – заявив новачок.
Варто відзначити, що у першій частині сезону півзахисник за "Зорю" відіграв 7 матчів в УПЛ.