"Десна" объявила о трансфере футболиста "Зари"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. "Десна" подписала контракт с первым зимним новичком, бывшим игроком клуба Леваном Арвеладзе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.
Контракт с грузином подписан на 2 года с возможностью продления еще на год (2+1).
"Я искренне рад вернуться в Чернигов. Десна - это не просто команда, это как большая семья. Я знаю игроков, тренеров, руководство, поэтому уверен, сделал правильный выбор. Приложу максимум усилий, чтобы продемонстрировать свои лучшие качества", - заявил новичок.
Стоит отметить, что в первой части сезона полузащитник "Зари" сыграл 7 матчей в УПЛ.