Колишній міністр Венесуели помер у в'язниці від COVID-19

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"Ми шкодуємо про смерть Рауля Ісаяса Бадуеля від серцево-дихальної недостатності, породженої COVID-19, хоча він отримував відповідну медичну допомогу і отримав першу дозу вакцини“,-заявив генпрокурор Тарек Сааб у Twitter. .

Сааб не уточнив, чи був Бадуель госпіталізований або перебував у в’язниці, коли він помер. Його утримували на місці розвідувальної поліції Себіна.

Правозахисні організації звинуватили уряд у його смерті.

“Після смерті Рауля Ісаяса Бадуеля десять політв’язнів померли під вартою. Відповідальність за життя та здоров’я будь -якого ув’язненого лягає на державу”, — написав у Twitter активіст Гонсало Хіміоб.

Деталі

Бадуель був заарештований у 2009 році за звинуваченням у корупції після того, як вийшов з Соціалістичної партієї, врешті-решт був поміщений під домашній арешт, а потім знову ув’язнений у 2017 році за нібито змову проти Мадуро.