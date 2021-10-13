Бывший министр Венесуэлы умер в тюрьме от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Бывший министр обороны Венесуэлы и генерал в отставке Рауль Бадуэль, которого оппозиция считает политзаключенным, умер после заражения коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
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"Мы сожалеем о смерти Рауля Исаяса Бадуэля от сердечно-дыхательной недостаточности, порожденной COVID-19, хотя он получал соответствующую медицинскую помощь и получил первую дозу вакцины", - заявил генпрокурор Тарек Сааб в Twitter..
Сааб не уточнил, был Бадуэль госпитализирован или находился в тюрьме, когда он умер. Его удерживали на месте разведывательной полиции Сэбин.
Правозащитные организации обвинили правительство в его смерти.
"После смерти Рауля Исаяса Бадуэля десять политзаключенных умерли под стражей. Ответственность за жизнь и здоровье любой -Какого заключенного ложится на государство ", - написал в Twitter активист Гонсало Химиоб.
детали
Бадуэль был арестован в 2009 году по обвинению в коррупции после того, как вышел из Социалистической партиеи, в конце концов был помещен под домашний арест, а затем снова заключен в 2017 году за якобы заговор против Мадуро.