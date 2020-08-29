Колишній капітан збірної Бразилії став гравцем "Челсі"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Лондонський "Челсі" на правах вільного агенту підписав бразильського захисника Тьяго Сілву, передає УНН з посиланням на сайт англійської команди.
Контракт з бразильцем розрахований на один рік. Також у клубу є можливість продовжити угоду ще на 12 місяців.
“Я дуже радий приєднатися до “Челсі”. Я радий бути частиною чудової команди Френка Лемпарда в наступному сезоні, і я тут, щоб вести боротьбу за трофей. Чекаю з нетерпінням можливості зіграти на “Стемфорд Брідж”, — наголосив 35-річний бразилець.
Примітно, 35-річний Сілва став одним з найдосвідченіших і успішних захисників світу за останнє десятиліття. Він завойовував трофеї в Бразилії, Італії, Франції і зі збірною, в тому числі і багато індивідуальних нагород. У складі “ПСЖ” він виграв 23 трофеї.
Крім того додамо, центрбек був капітаном “ПСЖ”, “Мілана” і збірної Бразилії. Всього він провів за збірну Бразилії 89 матчів, в яких забив 7 м’ячів.