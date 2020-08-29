Бывший капитан сборной Бразилии стал игроком "Челси"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Лондонский "Челси" на правах свободного агента подписал бразильского защитника Тьяго Силву, передает УНН со ссылкой на сайт английской команды.
Контракт с бразильцем рассчитан на один год. Также у клуба есть возможность продлить соглашение еще на 12 месяцев.
“Я очень рад присоединиться к “Челси”. Я рад быть частью отличной команды Фрэнка Лэмпарда в следующем сезоне, и я здесь, чтобы вести борьбу за трофей. Жду с нетерпением возможности сыграть на “Стэмфорд Бридж”, — отметил 35-летний бразилец.
Примечательно, что 35-летний Силва стал одним из самых опытных и успешных защитников мира за последнее десятилетие. Он завоевывал трофеи в Бразилии, Италии, Франции и со сборной, в том числе и много индивидуальных наград. В составе “ПСЖ” он выиграл 23 трофеев.
Кроме того добавим, центрбэк был капитаном “ПСЖ”, “Милана” и сборной Бразилии. Всего он провел за сборную Бразилии 89 матчей, в которых забил 7 мячей.