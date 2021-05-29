Колишній футболіст збірної України перейшов в ФК “Метал”

Деталі

33-річний футболіст останні два роки провів за “Анортосіс”, в складі якого забив 2 голи і зробив 1 ассист в 32 зустрічах. Він покинув кіпрський клуб 22 травня.

Також Селін виступав в кар’єрі за “Металіст”, “Ворсклу”, “Динамо”, “Платаніас”, “Астерас” і “МТК”.

На його рахунку також 15 матчів і 1 гол за збірну України.

Зазначимо, що новий колектив Рибки став переможцем групи Б Другої ліги України і наступний сезон проведе у Першій лізі України.

Що передувало цьому

Інший екс-футболіст збірної України також поповнив ряди “Металу”.