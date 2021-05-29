Колишній футболіст збірної України перейшов в ФК “Метал”
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. ФК “Метал” підпише захисника Євгена Селіна, який мав досвід виступів за національну збірну України. Про це інформує Tribuna.com, передає УНН.
Деталі
33-річний футболіст останні два роки провів за “Анортосіс”, в складі якого забив 2 голи і зробив 1 ассист в 32 зустрічах. Він покинув кіпрський клуб 22 травня.
Також Селін виступав в кар’єрі за “Металіст”, “Ворсклу”, “Динамо”, “Платаніас”, “Астерас” і “МТК”.
На його рахунку також 15 матчів і 1 гол за збірну України.
Зазначимо, що новий колектив Рибки став переможцем групи Б Другої ліги України і наступний сезон проведе у Першій лізі України.
Що передувало цьому
Інший екс-футболіст збірної України також поповнив ряди “Металу”.