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Колишній футболіст збірної України перейшов в ФК “Метал”

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. ФК “Метал” підпише захисника Євгена Селіна, який мав досвід виступів за національну збірну України. Про це інформує Tribuna.com, передає УНН.

Колишній футболіст збірної України перейшов в ФК “Метал”

Деталі

33-річний футболіст останні два роки провів за “Анортосіс”, в складі якого забив 2 голи і зробив 1 ассист в 32 зустрічах. Він покинув кіпрський клуб 22 травня.

Також Селін виступав в кар’єрі за “Металіст”, “Ворсклу”, “Динамо”, “Платаніас”, “Астерас” і “МТК”.

На його рахунку також 15 матчів і 1 гол за збірну України.

Зазначимо, що новий колектив Рибки став переможцем групи Б Другої ліги України і наступний сезон проведе у Першій лізі України.

Що передувало цьому

Інший екс-футболіст збірної України також поповнив ряди “Металу”. 

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