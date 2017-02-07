Колишній баскетболіст "Кривбасу" Д.Липовцев став гравцем "Запоріжжя"

30-річний Д.Липовцев виступав за команди "Авіастар" (Запоріжжя), "Мусон" (Севастополь), "Говерла" (Івано-Франківськ), "Кривбас" (Кривий Ріг).

В сезоні 2012/2013 років визнавався MVP Вищої ліги України (статистика - 17 очок та 7 підбирань за гру). В сезоні 2015/2016 років був фіналістом Кубку України та бронзовим призером української Суперліги (статистика в Суперлізі - 12 очок та 6 підбирань за гру).

Нагадаємо, що після зняття з чемпіонату України "Кривбаса" ряд гравців перейшли в інші колективи – Ігор Бояркін та Дмитро Тихонов до стану "Черкаських Мавп", а Дмитро Глєбов і Анатолій Шундель до "Дніпра". Екс-головний тренер "Кривбаса" В.Плеханов очолив "Запоріжжя".