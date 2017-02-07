Бывший баскетболист "Кривбасса" Д.Липовцев стал игроком "Запорожья"

30-летний Д.Липовцев выступал за команды "Авиастар" (Запорожье), "Муссон" (Севастополь), "Говерла" (Ивано-Франковск), "Кривбасс" (Кривой Рог).

В сезоне 2012/2013 годов признавался MVP Высшей лиги Украины (статистика - 17 очков и 7 подборов за игру). В сезоне 2015/2016 годов был финалистом Кубка Украины и бронзовым призером украинской Суперлиги (статистика в Суперлиге - 12 очков и 6 подборов за игру).

Напомним, что после снятия с чемпионата Украины "Кривбасса" ряд игроков перешли в другие коллективы - Игорь Бояркин и Дмитрий Тихонов в состав "Черкасских Мавп", а Дмитрий Глебов и Анатолий Шундель в "Днепр". Экс-главный тренер "Кривбасса" В.Плеханов возглавил "Запорожье".