"Коли тиша заговорила": в Україні стартував проект популяризації мови жестів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. В Україні розпочався мистецький проект популяризації мови жестів "Коли тиша заговорила", в якому взяли участь 33 українські зірки. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу організатора проекту, ГО "Відчуй".
“Віра Брежнєва, Маша Єфросиніна, Катя Осадча, Ольга Фреймут, Алла Костромічова, Анатолій Анатоліч, Юрій Горбунов, Дмитро Монатік, Андрій Хливнюк, Олександр Шовковський, Олена Кот, Анна Панова, Олексій Суханов та ще 20 відомих українців взяли участь у зйомці, що має популяризувати вивчення жестової мови. І це лише один із 10 проектів, які відбудуться в рамках ініціативи „Коли тиша заговорила“, створеної громадською організацією „Відчуй“. Масштабна ініціатива покликана звернути увагу на проблему нечуючих людей та тих, хто втрачає слух, — а це понад 1 мільйон українців”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, фільмом-відкриттям міжнародного кінофестивалю “Молодість” стане стрічка польської режисерки Малгожати Шумовської “Обличчя”.