"Когда тишина заговорила": в Украине стартовал проект популяризации языка жестов

"Вера Брежнева, Маша Ефросинина, Катя Осадчая, Ольга Фреймут, Алла Костромичова, Анатолий Анатолич, Юрий Горбунов, Дмитрий Монатик, Андрей Хлывнюк, Александр Шовковский, Елена Кот, Анна Панова, Алексей Суханов и еще 20 известных украинцев приняли участие в съемке, что должна популяризировать изучение жестового языка. И это лишь один из 10 проектов, которые состоятся в рамках инициативы "Когда тишина заговорила", созданной общественной организацией "Почувствуй". Масштабная инициатива призвана обратить внимание на проблему глухих людей и тех, кто теряет слух, - а это более 1 млн украинцев", - говорится в сообщении.

Напомним, фильмом-открытием международного кинофестиваля "Молодость" станет лента польского режиссера Малгожаты Шумовской "Лицо".