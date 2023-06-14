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Чи нададуть США Україні ракети ATACMS - розповіла посол Оксана Маркарова

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Посол України в США Оксана Маркарова заявила, що США "змінили тональність" у питанні постачання далекобійних ракет ATACMS для України. Про це Маркарова сказала в інтерв'ю The Page, пише УНН.

Чи нададуть США Україні ракети ATACMS - розповіла посол Оксана Маркарова

Деталі

"Якщо до цього всі відповіді звучали як "just forget it" (забудьте про це, - ред.), тоді (у травні, - ред.) ми вперше почули про те, що питання обговорюється", - зазначила Маркарова.

За її словами, немає непереборних червоних ліній щодо постачання озброєння Україні, і є багато можливостей, про які Київ спочатку чув «ні», а потім «так».

"Для отримання кожної спроможності існує великий набір факторів. І політична готовність надавати допомогу – важливий, та далеко не єдиний чинник”- зазначила посол.

За її словами, одним з важливих факторів щодо постачання ракет є питання наявності озброєння в достатній кількості, навчання військових, інтеграція озброєння з тим, яке вже є у ЗСУ та виробничий комплекс.

Надважливим елементом для прийняття рішення щодо постачання озброєння є також логістика. Крім того, важливо, щоб не лише США мали ці ракети, але й інші партнери України, зазначила Маркарова.

Доповнення

За словами посла України в США, американці від початку повномасштабного вторгнення вже виділили Києву $111 млрд.

Після оголошень про допомогу минулого і цього тижня у Києва з цих котів залишилось близько 3, 9 млрд доларів, зазначила Маркарова.

Нагадаємо

Раніше голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що США поки що не готові постачати Україні ракети великої дальності ATACMS, але розглядають інші варіанти допомоги.

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