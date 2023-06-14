Предоставят ли США Украине ракеты ATACMS – рассказала посол Оксана Маркарова

Детали

"Если до этого все ответы звучали как "just forget it" (забудьте об этом, - ред.), тогда (в мае, - ред.) мы впервые услышали о том, что вопрос обсуждается", - отметила Маркарова.

По ее словам, нет непреодолимых красных линий по поставкам вооружения Украине, и есть много возможностей, о которых Киев сначала слышал «нет», а потом «да».

"Для получения каждой способности существует большой набор факторов. И политическая готовность оказывать помощь – важный, но далеко не единственный фактор”- отметила посол.

По ее словам, одним из важных факторов по поставкам ракет является вопрос наличия вооружения в достаточном количестве, обучение военных, интеграция вооружения с тем, которое уже есть в ВСУ и производственный комплекс.

Важнейшим элементом для принятия решения о поставках вооружения является также логистика. Кроме того, важно, чтобы не только США имели эти ракеты, но и другие партнеры Украины, отметила Маркарова.

Дополнение

По словам посла Украины в США, американцы с начала полномасштабного вторжения уже выделили Киеву $111 млрд.

После объявлений о помощи на прошлой и этой неделе у Киева из этих котов осталось около 3,9 млрд долларов, отметила Маркарова.

Напомним

Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что США пока не готовы поставлять Украине ракеты большой дальности ATACMS, но рассматривают другие варианты помощи.



