Колапс мосту у Флориді: під завалами заблоковані 8 автомобілів, кількість загиблих оцінюється у 6-10 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У Майамі обвалився недобудований пішохідний міст Міжнародного університету Флориди, на даний момент рятувальники проводять пошуково-рятувальну операцію. Про це повідомляє УНН з посиланням на NBC News та The New York Times.
Як зазначив сенатор Біл Нельсон, що кількість загиблих орієнтовно оцінюється у 6-10 людей, про це він повідомив пресу та президента університету.
За заявою лейтенанта Алехандро Камачо обвалення мосту сталося в той момент, коли під ним на червоном світлі світлофору зупинилися автівки.
“Цей міст важить кілька сотень тонн і він все ще на дорозі. Що знаходиться під ним, на разі, я не знаю”, — заявив він.
Лейтенант Камачо сказав, що на даний момент немає детальних даних стосовно кількості загиблих.
Міст довжиною 174 фути (53 метри) був встановлений буквально декілька днів тому, про що повідомляв Міжнародний університет Флориди на власному Twitter-акаунті.
Представники університету повідомили, що “просто шоковані, адже дана трагедія сталася у штаті незавдого після того, як сталася стрілянина у школі, яка забрала життя 17 учнів”.
Як повідомляв УНН, новий пішохідний міст обвалився у Флориді, є жертви.