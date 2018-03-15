Коллапс моста во Флориде: под завалами заблокированы 8 автомобилей, количество погибших оценивается в 6-10 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В Майами обрушился недостроенный пешеходный мост Международного университета Флориды, на данный момент спасатели проводят поисково-спасательную операцию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NBC News и The New York Times.
Как отметил сенатор Билл Нельсон, количество погибших ориентировочно оценивается в 6-10 человек, об этом он сообщил прессе и президенту университета.
По заявлению лейтенанта Алехандро Камачо обрушения моста произошло в тот момент, когда под ним на красный свет светофора остановились машины.
“Этот мост весит несколько сотен тонн и он все еще на дороге. Что находится под ним, на данный момент, я не знаю”, — заявил он.
Лейтенант Камачо сказал, что на данный момент нет подробных данных о количестве погибших.
Мост длиной 174 фута (53 метров) был установлен буквально несколько дней назад, о чем сообщал Международный университет Флориды на собственном Twitter-аккаунте.
Представители университета сообщили, что “просто шокированы, ведь данная трагедия произошла в штате незавдого после того, как произошла стрельба в школе, которая унесла жизни 17 учеников”.
Как сообщал УНН, новый пешеходный мост рухнул во Флориде, есть жертвы.