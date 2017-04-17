Кол-центр поліції Донецької області зафіксував рекорд у Великдень
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 17 квітня. УНН. У Великдень кол-центр “102” поліції Донецької області прийняв рекордну кількість викликів. Про це кореспонденту УНН повідомляє ГУНП Донецької області.
Всього до кол-центру подзвонили 1 094 рази - одне вбивство, побутові конфлікти і звернення інформаційного характеру. Також 31 раз в поліцію зверталися діти, які були свідками сімейних чвар. Завдяки посиленому режиму несення служби порушень громадської безпеки не допущено.
Кількість звернень до поліції збільшується, в свята фіксується найнижчий рівень злочинності. Так, за два вихідних дні в Донецькій області зареєстровано тільки один тяжкий злочин — вбивство, підозрюваний в якому встановлений.
Окрім цього, 46% від усіх викликів надійшли в період з 19:00 до 1:00. Завдяки комплексу превентивних заходів в переважній більшості випадків вдалося не допустити тяжких наслідків.
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Удвічі збільшилася кількість звернень від дітей — за добу поліція надала допомогу 31 дитині. Більшість маленьких заявників повідомляли про сварки в родині, свідками яких вони ставали.
Навантаження на спецлінію “102” традиційно припадає на свята, і з кожним разом до поліції звертається все більше людей. Так, у Міжнародний жіночий день кол-центр прийняв і обробив 800 звернень, а на Благовіщення до поліції надійшло 959 викликів.