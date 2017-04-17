Колл-центр полиции Донецкой области зафиксировал рекорд на Пасху

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 23307 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 85791 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 143689 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112040 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113607 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110670 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102887 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106570 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103206 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150604 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Колл-центр полиции Донецкой области зафиксировал рекорд на Пасху

Колл-центр полиции Донецкой области зафиксировал рекорд на Пасху

Киев  •  УНН

 • 9825 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 17 апреля. УНН. На Пасху колл-центр “102” полиции Донецкой области принял рекордное количество вызовов. Об этом корреспонденту УНН сообщили в ГУНП Донецкой области.

Всего в колл-центр позвонили 1094 раза - одно убийство, бытовые конфликты и обращения информационного характера. Также 31 раз в полицию обращались дети, которые были свидетелями семейных ссор. Благодаря усиленному режиму несения службы нарушений общественной безопасности не допустили.

Количество обращений в полицию увеличивается, в праздники фиксируется самый низкий уровень преступности. Так, за два выходных дня в Донецкой области зарегистрировано только одно тяжкое преступление - убийство, подозреваемый в котором установлен.

Кроме этого, 46% от всех вызовов поступили в период с 19:00 до 1:00. Комплекс превентивных мер в подавляющем большинстве случаев помог не допустить тяжелых последствий.

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Вдвое увеличилось количество обращений от детей - за сутки полиция оказала помощь 31 ребенку. Большинство маленьких заявителей сообщали о ссорах в семье, свидетелями которых они становились.

Нагрузка на спецлинию "102" традиционно приходится на праздники, и с каждым разом в полицию обращается все больше людей. Так, в Международный женский день колл-центр принял и обработал 800 обращений, а на Благовещение в полицию поступило 959 вызовов.

Украинские Национальные Новости

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