Колл-центр полиции Донецкой области зафиксировал рекорд на Пасху
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 17 апреля. УНН. На Пасху колл-центр “102” полиции Донецкой области принял рекордное количество вызовов. Об этом корреспонденту УНН сообщили в ГУНП Донецкой области.
Всего в колл-центр позвонили 1094 раза - одно убийство, бытовые конфликты и обращения информационного характера. Также 31 раз в полицию обращались дети, которые были свидетелями семейных ссор. Благодаря усиленному режиму несения службы нарушений общественной безопасности не допустили.
Количество обращений в полицию увеличивается, в праздники фиксируется самый низкий уровень преступности. Так, за два выходных дня в Донецкой области зарегистрировано только одно тяжкое преступление - убийство, подозреваемый в котором установлен.
Кроме этого, 46% от всех вызовов поступили в период с 19:00 до 1:00. Комплекс превентивных мер в подавляющем большинстве случаев помог не допустить тяжелых последствий.
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Вдвое увеличилось количество обращений от детей - за сутки полиция оказала помощь 31 ребенку. Большинство маленьких заявителей сообщали о ссорах в семье, свидетелями которых они становились.
Нагрузка на спецлинию "102" традиционно приходится на праздники, и с каждым разом в полицию обращается все больше людей. Так, в Международный женский день колл-центр принял и обработал 800 обращений, а на Благовещение в полицию поступило 959 вызовов.