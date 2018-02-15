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"Коктебель" привітав із Днем закоханих: подарував ящик шампанського користувачу Facebook

"Коктебель" привітав із Днем закоханих: подарував ящик шампанського користувачу Facebook

Київ • УНН

 • 26433 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. З нагоди Дня всіх закоханих алкогольний бренд “Коктебель” розіграв ящик шампанського серед користувачів соціальної мережі Facebook, передає УНН з посиланням на сторінку бренду у соцмережі.

Для участі у розіграші користувачам Facebook треба було виконати декілька нескладних умов, зокрема долучитися до групи в соцмережі та зазначити у коментарях про свою другу половинку.

“Увага! Переможцем стає Anna Ivanchenko! Вітаємо Анну! Бренд „Коктебель“ ще раз вітає всіх закоханих та бажає вам палких, нестримних, щирих почуттів!” — повідомили в компанії, за підсумками розіграшу.

Додамо, що акція стартувала 6 лютого, а вже 14 лютого опівночі за допомогою генератора випадкових чисел було обрано переможця.

Нагадаємо, нещодавно “Коктебель” презентував нові напої: червоний та білий глінтвейни.

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