"Коктебель" привітав із Днем закоханих: подарував ящик шампанського користувачу Facebook
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. З нагоди Дня всіх закоханих алкогольний бренд “Коктебель” розіграв ящик шампанського серед користувачів соціальної мережі Facebook, передає УНН з посиланням на сторінку бренду у соцмережі.
Для участі у розіграші користувачам Facebook треба було виконати декілька нескладних умов, зокрема долучитися до групи в соцмережі та зазначити у коментарях про свою другу половинку.
“Увага! Переможцем стає Anna Ivanchenko! Вітаємо Анну! Бренд „Коктебель“ ще раз вітає всіх закоханих та бажає вам палких, нестримних, щирих почуттів!” — повідомили в компанії, за підсумками розіграшу.
Додамо, що акція стартувала 6 лютого, а вже 14 лютого опівночі за допомогою генератора випадкових чисел було обрано переможця.
Нагадаємо, нещодавно “Коктебель” презентував нові напої: червоний та білий глінтвейни.