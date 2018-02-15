"Коктебель" поздравил с Днем влюбленных: подарил ящик шампанского пользователю Facebook
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. По случаю Дня всех влюбленных алкогольный бренд "Коктебель" разыграл ящик шампанского среди пользователей социальной сети Facebook, передает УНН со ссылкой на страницу бренда в соцсети.
Для участия в розыгрыше пользователям Facebook надо было выполнить несколько несложных условий, в частности вступить в группу в соцсети и указать в комментариях о своей второй половинке.
"Внимание! Победителем становится Anna Ivanchenko! Поздравляем Анну! Бренд "Коктебель" еще раз поздравляет всех влюбленных и желает вам пылких, безудержного, искренних чувств!" - сообщили в компании по итогам розыгрыша.
Добавим, что акция стартовала 6 февраля, а уже 14 февраля в полночь с помощью генератора случайных чисел был выбран победитель.
Напомним, недавно "Коктебель" представил новые напитки: красный и белый глинтвейны.