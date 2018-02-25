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Кокаїн у диппошті посольства РФ: в Аргентині оголосили в розшук росіянина

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. У справі про спробу відправити близько 400 кг кокаїну дипломатичною поштою з Аргентини в Росію в розшук оголошено росіянина, який проживає в Берліні, передає УНН з посиланням на видання La Nation.

Громадянин РФ 1968 року народження, якого видання називає “містер К”, працює в сигарній компанії. На ім’я чоловіка був виданий міжнародний ордер на арешт за звинуваченням у причетності до спроби контрабанди 389 кг кокаїну, знайдених в Посольстві Російської Федерації у Буенос-Айресі. Зазначається, що чоловік з 2013 року подорожував до Аргентини 11 разів.

“З 2013 року підозрюваний приїздив в Аргентину 11 разів, він завжди прибував з сигарами і міцним алкоголем в подарунок, і люди залишалися йому зобов’язані. У Німеччині, де він живе, він брав участь в декількох благодійних заходах”, - повідомило джерело La Nacion.

За даними видання Telegraph, в розшук “містера К” оголосила Росія через Інтерпол, чоловіка вважають також причетним до двох підозрілих поставок з Аргентини в Росію через Уругвай. Крім того, в матеріалах прокуратури стверджується, що саме розшукуваний, в першу чергу, відповідальний за транспортування наркотиків з Південної Америки до Москви.

Про кримінальну справу про міжнародну торгівлю наркотиками, в якому фігурують російські дипломати, став відомо 22 лютого. Розслідування почалося ще в грудні 2016 року, коли посол Росії в Аргентині Віктор Коронеллі повідомив поліцейським, що на території школи при посольстві виявлені 12 підозрілих сумок, які були позначені як для відправки дипломатичною поштою.

Деталі подальшої операції розповіла на прес-конференції міністр безпеки Аргентини Патрісія Буллріч. Коронеллі надав силовикам ключ від задніх дверей школи, ті прибули для перевірки сумок і виявили в них 389 кілограмів кокаїну. Буллріч каже, що кокаїн був високої якості, його вартість в Росії вона оцінила в 50 млн євро.

Протягом години наркотик замінили на борошно, а в самі сумки встановили GPS-приймачі, щоб відстежити, кому призначалася поставка. У грудні 2017 року борошно під виглядом кокаїну було доставлено в Росію дипломатичною поштою.

У тому ж місяці секретар російської Ради безпеки Микола Патрушев приїхав до Аргентини, офіційно — щоб представити Росію на інавгурації президента Маурісіо Макрі. Telegraph пише, що у Патрушева була і секретна місія — він займався операцією по супроводу сумок з борошном в Росію. План наркоторговців-дипломатів припускав, що наркотики в Росію доставлять саме літаком Патрушева.

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