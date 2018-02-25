Кокаин в диппочте посольства РФ: в Аргентине объявили в розыск россиянина

Гражданин РФ 1968 года, которого издание называет "мистер К", работает в сигарной компании. На имя мужчины был выдан международный ордер на арест по обвинению в причастности к попытке контрабанды 389 кг кокаина, найденных в Посольстве Российской Федерации в Буэнос-Айресе. Отмечается, что человек с 2013 года приезжал в Аргентину 11 раз.

"С 2013 года подозреваемый приезжал в Аргентину 11 раз, он всегда приходил с сигарами и крепким алкоголем в подарок, и люди оставались ему обязаны. В Германии, где он живет, он участвовал в нескольких благотворительных мероприятиях", - сообщил источник La Nacion.

По данным издания Telegraph, в розыск "мистера К" объявила Россия через Интерпол, мужчину считают также причастным к двум подозрительным поставкам из Аргентины в Россию через Уругвай. Кроме того, в материалах прокуратуры утверждается, что именно разыскиваемый, в первую очередь, ответственный за транспортировку наркотиков из Южной Америки в Москву.

Об уголовном деле о международной торговле наркотиками, в котором фигурируют российские дипломаты, стал известно 22 февраля. Расследование началось еще в декабре 2016 года, когда посол России в Аргентине Виктор Коронелли сообщил полицейским, что на территории школы при посольстве обнаружены 12 подозрительных сумок, которые были обозначены как для отправки дипломатической почтой.

Детали дальнейшей операции рассказала на пресс-конференции министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич. Коронелли предоставил силовикам ключ от задней двери школы, те прибыли для проверки сумок и обнаружили в них 389 килограммов кокаина. Буллрич говорит, что кокаин был высокого качества, его стоимость в России она оценила в 50 млн евро.

В течение часа наркотик заменили мукой, а в сумки установили GPS-приемники, чтобы отследить, кому предназначалась поставка. В декабре 2017 года мука под видом кокаина была доставлена в Россию дипломатической почтой.

В том же месяце секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев приехал в Аргентину, официально - чтобы представить Россию на инаугурации президента Маурисио Макри. Telegraph пишет, что в Патрушева была и секретная миссия - он занимался операцией по сопровождению сумок с мукой в ​​Россию. План наркоторговцев-дипломатов предполагал, что наркотики в Россию доставят именно самолетом Патрушева.