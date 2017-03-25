Коаліція готова розпочати остаточний наступ на Ракку
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Міжнародна коаліція в Сирії, яка протистоїть угрупованню “Ісламська держава”, готова розпочати остаточний наступ на сирійське місто Ракка, яке бойовики називають своєю столицею. Про це міністр оборони Франції Жан-Ів Ле Дріан оголосив напередодні, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
За його словами, Ракка “оточена”, і “битва розпочнеться в найближчі дні”.
“Це буде важка битва, але важлива”, - сказав міністр французькому телебаченню.
Угруповання “Ісламська держава” нині тримає оборону на двох фронтах - у Рацці в Сирії та в Мосулі в Іраку. Підтримувані США іракські сили вже другий місяць проводять операцію зі звільнення другого за величиною міста Іраку.
Значні території в Іраку й Сирії екстремістське угруповання “Ісламська держава” захопило в 2014 році.
Нагадаємо, США приєдналися до наступу на сирійську Ракку.