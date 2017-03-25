Коалиция готова начать окончательное наступление на Ракку

По его словам, Ракка "окружена", и "битва начнется в ближайшие дни".

"Это будет тяжелая битва, но важная", - сказал министр французскому телевидению.

Группировка "Исламское государство" сейчас держит оборону на двух фронтах - в Ракке в Сирии и в Мосуле в Ираке. Поддерживаемые США иракские силы уже второй месяц проводят операцию по освобождению второго по величине города Ирака.

Значительные территории в Ираке и Сирии экстремистская группировка "Исламское государство" захватило в 2014 году.

Напомним, США присоединились к наступлению на сирийскую Ракку.