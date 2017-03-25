Коалиция готова начать окончательное наступление на Ракку
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Международная коалиция в Сирии, противостоящая группировке "Исламское государство", готова начать окончательное наступление на сирийский город Ракка, который боевики называют своей столицей. Об этом министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан объявил накануне, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
По его словам, Ракка "окружена", и "битва начнется в ближайшие дни".
"Это будет тяжелая битва, но важная", - сказал министр французскому телевидению.
Группировка "Исламское государство" сейчас держит оборону на двух фронтах - в Ракке в Сирии и в Мосуле в Ираке. Поддерживаемые США иракские силы уже второй месяц проводят операцию по освобождению второго по величине города Ирака.
Значительные территории в Ираке и Сирии экстремистская группировка "Исламское государство" захватило в 2014 году.
Напомним, США присоединились к наступлению на сирийскую Ракку.