Князєв: до переговорів для звільнення людей з "Укрпошти" у Харкові залучили батька зловмисника
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. До переговорів щодо звільнення людей з відділення "Укрпошти" у Харкові залучили батька чоловіка, який взяв заручників. Про це повідомив голова Національної поліції України Сергій Князєв, передає УНН з посиланням на прес-службу МВС України.
"Для переговорів з чоловіком, який погрожує застосувати вибухівку, привезли його батька. Також на місці працюють психологи. Правоохоронці проводять усі необхідні заходи для звільнення тих, хто досі залишається всередині", – повідомив С.Князєв.
Вказано, що наразі група "поліції діалогу" продовжує перемовини з правопорушником, який сьогодні забарикадувався у приміщенні відділення "Укрпошти", взявши у заручники людей.
За його словами, за фактом цих подій поліція вже відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 147 Кримінального кодексу України – "захоплення заручників". Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 15 років.
У МВС також повідомили, що за дорученням першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового до місця подій літаком направлено додаткові сили спецпідрозділу Нацполіції КОРД.
Нагадаємо, наразі внаслідок переговорів з чоловіком, який забарикадувався всередині приміщення "Укрпошти", вдалося звільнити п’ятьох осіб – двох дітей та трьох жінок. У заручниках ще шестеро людей.