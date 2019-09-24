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Книгу японського математика презентували на Львівському Форумі Видавців

Книгу японського математика презентували на Львівському Форумі Видавців

Київ • УНН

 • 18763 перегляди

КИЇВ. 24 вересня. УНН. На 30 локаціях Львів приймав письменників, літературознавців, перекладачів, видавців та просто шанувальників читання з усієї України та світу. Однією із прем’єр цьогорічного Форуму Видавців у Львові стала книга “Математик, який перетворився на мурашку” японського автора Масао Моріта, передає УНН.

Презентували видання від благодійного проекту ЛакіБукс і чернівецького видавництва “Чорні вівці” у Львівській обласній бібліотеці для дітей, новітньому освітньому хабі міста, завжди відкритому для дітей будь-якого віку, і, навіть, тварин. Провели презентацію головна редакторка видавництва “Чорні вівці” Христя Венгринюк і авторка книги “Це всі ми”, засновниця букблогу “Екземпляри” Євгенія Завалій.

“Ми намагалися донести дітям та дорослим всю цінність цієї неймовірної книжки. Математика також є мистецтвом, і якби нам у школах уміли показати, що математика та числа — це не страшно, то було б менше „травмованих“ дітей від точних наук. Дітки були зачаровані ілюстраціями книги, вони казали, що це щось геть інакше, часом, навіть складне для розуміння. Проте, якщо прочитати уважно, або отримати допомогу від дорослого, то все стає значно цікавішим і більш захоплюючим. Казали, що ніколи не уявляли, що математика може бути також красивою та цікавою”, розповідає Христя Венгринюк.

Під час презентації зачитували фрагменти книги, роздивлялись незвичайні ілюстрації, дискутували про те, чи сильно японська дитяча література відрізняється від української. Було і немало питань від аудиторії. Наприклад, цікавились тим, чому обрали саме японську книжку, і які ще книги східних авторів радять та планують видати організатори.

“Навесні 2018-го року наш проект відправився на книжкову виставку в Болоньї. Ми побачили там багато новітньої дитячої науково-популярної літератури. Та „Мураха“ вразила нас своїми незвичними ілюстраціями, а коли нам пояснили, яка ідея книги, і хто її автор, то відразу вирішили видати її в Україні”, — розповідає ініціатор проекту ЛакіБукс та співзасновник компанії Lucky Labs Сергій Токарєв.

“Математик, який перетворився на мурашку” — книга японського вченого-математика Масао Моріта. Ілюстрації виконав знаний у Японії дизайнер книжок та тканин — Кацудзі Вакісака. Завдяки благодійному проекту ЛакіБукс цю книгу безкоштовно отримали вже 150 бібліотек Сходу та Півдня України. Це вже сьома книга проекту. За час роботи ЛакіБукс, бібліотеки отримали більше 6 тисяч науково-популярних книжок для дітей.

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