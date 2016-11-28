Книгу, написану за 30 днів, презентували в столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Сьогодні у столичній книгарні-кав’ярні “Моя книжкова полиця” відбулась презентація роману української письменниці Таїс Золотковської “Лінія зусилля”, передає УНН з посиланням на Сultprostir.
Зазначають, що книга була написана під час місячника письменників NaNoWriMo, учасники якого повинні написати 50 тисяч слів для своїх нових книг за 30 днів. Проект проводять щорічно у всьому світі, збираючи близько 500 тисяч добровольців в різних країнах.
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В Україні такі місячники почали проходити 4 роки тому. В 2016-му до ініціативи NaNoWriMo приєднався Київ, Львів, Одеса, Харків, Миколаїв, Херсон, Запоріжжя та інші міста. Таїс Золотковська виступила кураторкою харківської групи, написавши свій роман саме під час проекту. У світ книжка вийшла в жовтні.
Як повідомляв УНН, книгу коміксів за твором С.Жадана презентуватимуть у Вінниці.