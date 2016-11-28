Книгу, написанную за 30 дней, презентовали в столице

Отмечают, что книга была написана во время месячника писателей NaNoWriMo, участники которого должны написать 50 000 слов для своих новых книг за 30 дней. Проект проводится ежегодно во всем мире, собирая около 500 000 добровольцев в разных странах.

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В Украине такие месячники начали проходить 4 года назад. В 2016-м к инициативе NaNoWriMo присоединился Киев, Львов, Одесса, Харьков, Николаев, Херсон, Запорожье и другие города. Таис Золотковская выступила куратором харьковской группы, написав свой роман именно во время проекта. В свет книга вышла в октябре.

Как сообщал УНН, книгу комиксов по произведению С. Жадана представят в Виннице.