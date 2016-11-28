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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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Книгу, написанную за 30 дней, презентовали в столице

Киев • УНН

 • 9380 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Сегодня в столичном книжном магазине-кафе "Моя книжная полка" состоялась презентация романа украинской писательницы Таис Золотковской "Линия усилия", передает УНН со ссылкой на Сultprostir.

Книгу, написанную за 30 дней, презентовали в столице

Отмечают, что книга была написана во время месячника писателей NaNoWriMo, участники которого должны написать 50 000 слов для своих новых книг за 30 дней. Проект проводится ежегодно во всем мире, собирая около 500 000 добровольцев в разных странах.

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В Украине такие месячники начали проходить 4 года назад. В 2016-м к инициативе NaNoWriMo присоединился Киев, Львов, Одесса, Харьков, Николаев, Херсон, Запорожье и другие города. Таис Золотковская выступила куратором харьковской группы, написав свой роман именно во время проекта. В свет книга вышла в октябре.

Как сообщал УНН, книгу комиксов по произведению С. Жадана представят в Виннице.

Украинские Национальные Новости

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