Книга року BBC-2022: оголосили переможців премії

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"Цього року сама можливість проведення конкурсу була предметом довгих дискусій, ми обговорювали, чи слушний для цього час і чи взагалі буде достатньо книжок для розгляду. Тепер ми знаємо, що час був слушним і книжок подали достатньо. Ми отримали так багато книжок, хоча й у цифрових версіях. Зокрема і книги про війну, яка триває в Україні. Так багато книжок прийшло з Харкова, який страждає від обстрілів. Тепер ми знаємо, що навіть під час війни книжки видають, купують і читають", - наголосила редакторка BBC News Україна та член журі Марта Шокало.

Деталі

Книгою року BBC-2022 став роман "Танці з кістками. Медичний трилер" Андрія Сем'янківа (MED Goblin), видавництво "Віхола", Київ.

Премію у номінації Книга року ВВС - Есеїстика-2022 здобула книга "Дикий Захід Східної Європи" Павла Казаріна, видавництво "Віват", Харків.

У номінації Дитяча книга року BBC-2022 перемогла книга "Примари Чорної діброви" Андрія Бачинського, "Видавництво Старого Лева".

Додамо

Цього року до журі премії "Книга року ВВС" увійшли: Віра Агеєва, професорка Національного університету "Києво-Могилянська академія"; Вадим Карп'як, телеведучий; Світлана Пиркало, письменниця, радниця з питань культури ЄБРР; Віталій Чепинога, блогер; Марта Шокало, головна редакторка BBC News Україна.