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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Книга року BBC-2022: оголосили переможців премії

Книга року BBC-2022: оголосили переможців премії

Київ • УНН

 • 529659 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Сьогодні, 16 грудня, BBC News Україна оголосила переможців премії "Книга року BBC-2022". Її вручають у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку. Про це повідомляє BBC News Україна, інформує УНН.

Цитата 

"Цього року сама можливість проведення конкурсу була предметом довгих дискусій, ми обговорювали, чи слушний для цього час і чи взагалі буде достатньо книжок для розгляду. Тепер ми знаємо, що час був слушним і книжок подали достатньо. Ми отримали так багато книжок, хоча й у цифрових версіях. Зокрема і книги про війну, яка триває в Україні. Так багато книжок прийшло з Харкова, який страждає від обстрілів. Тепер ми знаємо, що навіть під час війни книжки видають, купують і читають", - наголосила редакторка BBC News Україна та член журі Марта Шокало. 

Деталі 

Книгою року BBC-2022 став роман "Танці з кістками. Медичний трилер" Андрія Сем'янківа (MED Goblin), видавництво "Віхола", Київ.

Премію у номінації Книга року ВВС - Есеїстика-2022 здобула книга "Дикий Захід Східної Європи" Павла Казаріна, видавництво "Віват", Харків.

У номінації Дитяча книга року BBC-2022 перемогла книга "Примари Чорної діброви" Андрія Бачинського, "Видавництво Старого Лева".

Додамо 

Цього року до журі премії "Книга року ВВС" увійшлиВіра Агеєва, професорка Національного університету "Києво-Могилянська академія"; Вадим Карп'як, телеведучий; Світлана Пиркало, письменниця, радниця з питань культури ЄБРР; Віталій Чепинога, блогер; Марта Шокало, головна редакторка BBC News Україна. 

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