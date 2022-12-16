Книга года BBC-2022: объявили победителей премии

Цитата

"В этом году сама возможность проведения конкурса была предметом долгих дискуссий, мы обсуждали, правильно ли для этого время и вообще будет ли достаточно книг для рассмотрения. Теперь мы знаем, что время было правильным и книг подали достаточно. Мы получили так много книг, хотя и в цифровых версиях. В частности, и книги о войне, которая продолжается в Украине. Так много книг пришло из страдающего от обстрелов Харькова. Теперь мы знаем, что даже во время войны книги издают, покупают и читают", - подчеркнула редактор BBC News Украина и член жюри Марта Шокало.

Детали

Книгой года BBC-2022 стал роман "Танцы с костями. Медицинский триллер" Андрея Семянкива (MED Goblin), издательство "Вихола", Киев.

Премию в номинации Книга года ВВС – Эсеистика-2022 получила книга "Дикий Запад Восточной Европы" Павла Казарина, издательство "Виват", Харьков.

В номинации Детская книга года BBC-2022 победила книга "Призраки Черной дубравы" Андрея Бачинского, "Издательство Старого Льва".

Добавим

В этом году в жюри премии "Книга года ВВС" вошли: Вера Агеева, профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия"; Вадим Карпьяк, телеведущий; Светлана Пиркало, писательница, советница по культуре ЕБРР; Виталий Чепинога, блоггер; Марта Шокало, главная редактор BBC News Украина.