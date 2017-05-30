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КНДР заявила про вдале випробування балістичної ракети

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Північна Корея заявила у вівторок, що її останній запуск балістичної ракети, націлений на тестування нової системи точного наведення, був успішним. Про це повідомляє видання Yonhap, передає УНН.

КНДР заявила про вдале випробування балістичної ракети

Лідер КНДР Кім Чен Ин спостерігав за випробуванням "високоточної балістичної ракети, здатної здійснювати надточний удар", повідомило Корейське центральне інформаційне агентство.

"Балістична ракета полетіла у напрямку на схід, де... точно вразила планову ціль з відхиленням у сім метрів", - йдеться у повідомленні.

"Випробувальна стрільба" підтвердила стабільність польоту ракети з боєголовкою, сказано у повідомленні.

Ознайомившись з запуском, Кім Чен Ин "висловив задоволення роботою балістичної ракети", давши вказівку про "подальший розвиток більш потужної стратегічної зброї".

За даними південнокорейських і американських військових, КНДР випустила ракету малої дальності типу "Scud" зранку у понеділок зі східного узбережжя, яка пролетіла близько 450 кілометрів.

Нагадаємо, військові Південної Кореї заявили про запуск балістичної ракети КНДР.

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