КНДР заявила об успешном испытания баллистической ракеты
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Северная Корея заявила во вторник, что ее последний запуск баллистической ракеты, нацеленный на тестирование новой системы точного наведения, был успешным. Об этом сообщает издание Yonhap, передает УНН.
Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за испытанием "высокоточной баллистической ракеты, способной осуществлять сверхточный удар", сообщило Корейское центральное информационное агентство.
"Баллистическая ракета полетела в направлении на восток, где ... точно поразила плановую цель с отклонением в семь метров", - говорится в сообщении.
"Испытательная стрельба" подтвердила стабильность полета ракеты с боеголовкой, говорится в сообщении.
Ознакомившись с запуском, Ким Чен Ын "выразил удовлетворение работой баллистической ракеты", дав указание о "дальнейшем развитии более мощного стратегического оружия".
По данным южнокорейских и американских военных, КНДР выпустила ракету малой дальности типа "Scud" утром в понедельник с восточного побережья, которая пролетела около 450 километров.
Напомним, военные Южной Кореи заявили о запуске баллистической ракеты КНДР.