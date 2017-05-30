КНДР заявила об успешном испытания баллистической ракеты

Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за испытанием "высокоточной баллистической ракеты, способной осуществлять сверхточный удар", сообщило Корейское центральное информационное агентство.

"Баллистическая ракета полетела в направлении на восток, где ... точно поразила плановую цель с отклонением в семь метров", - говорится в сообщении.

"Испытательная стрельба" подтвердила стабильность полета ракеты с боеголовкой, говорится в сообщении.

Ознакомившись с запуском, Ким Чен Ын "выразил удовлетворение работой баллистической ракеты", дав указание о "дальнейшем развитии более мощного стратегического оружия".

По данным южнокорейских и американских военных, КНДР выпустила ракету малой дальности типа "Scud" утром в понедельник с восточного побережья, которая пролетела около 450 километров.

Напомним, военные Южной Кореи заявили о запуске баллистической ракеты КНДР.