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КНДР створила спеціальні тактичні війська - ЗМІ

КНДР створила спеціальні тактичні війська - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Північна Корея створила новий вид збройних сил — спеціальні тактичні війська, крім сухопутних, військово-морських, військово-повітряних і стратегічних, передає УНН з посиланням на Yonhap.

За даними агенства, аналіз північнокорейських газетних звітів про військовий парад у Пхеньяні 15 квітня показав, що в КНДР з’явився новий термін, якого, як стверджується, раніше не було. Так, газета “Нодон сінмун” писала, що за площею Кім Ір Сена йшли колони “військово-морських, військово-повітряних і протиповітряних, стратегічних і спеціальних тактичних військ Корейської народної армії”.

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Порядок їх перерахування дав підставу південнокорейським аналітикам припустити, що спецтактичні війська КНДР за чисельністю такі ж, як і ВПС або ВМС.

Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК) 13 квітня повідомило про навчання спецвійськ, які і були продемонстровані пізніше на параді.

Солдати цих військ, згідно трансляції північнокорейського ТБ, марширували з замазаними чорним гримом обличчями в темних сонцезахисних окулярах. Озброєні вони були новими рушничними гранатометами, на головах — шоломи з приладами нічного бачення.

Як повідомляв УНН, 16 квітня Північна Корея спробувала провести чергове випробування ракети, але її пуск виявився невдалим.

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