КНДР создала специальные тактические войска - СМИ

По данным агентства, анализ северокорейских газетных отчетов о военном параде в Пхеньяне 15 апреля показал, что в КНДР появился новый термин, который, как утверждается, раньше не было. Так, газета "Нодон синмун" писала, что по площади Ким Ир Сена шли колонны "военно-морских, военно-воздушных и противовоздушных, стратегических и специальных тактических войск Корейской народной армии".

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Порядок их перечисления дал основание южнокорейским аналитикам предположить, что спецтактични войска КНДР по численности такие же, как и ВВС или ВМС.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) 13 апреля сообщило об обучении спецвойск, которые и были продемонстрированы позже на параде.

Солдаты этих войск, согласно трансляции северокорейского ТВ, маршировали с замазанными черным гримом лицами в темных солнцезащитных очках. Вооружены они были новыми ружейными гранатометами, на головах - шлемы с приборами ночного видения.

Как сообщал УНН, 16 апреля Северная Корея попыталась провести очередное испытание ракеты , но ее пуск оказался неудачным.