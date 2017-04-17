КНДР создала специальные тактические войска - СМИ

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 23265 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 85717 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 143661 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112028 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113599 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110664 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102882 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106567 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103206 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150593 просмотра

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КНДР создала специальные тактические войска - СМИ

КНДР создала специальные тактические войска - СМИ

Киев  •  УНН

 • 14158 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Северная Корея создала новый вид вооруженных сил - специальные тактические войска, кроме сухопутных, военно-морских, военно-воздушных и стратегических, передает УНН со ссылкой на Yonhap.

По данным агентства, анализ северокорейских газетных отчетов о военном параде в Пхеньяне 15 апреля показал, что в КНДР появился новый термин, который, как утверждается, раньше не было. Так, газета "Нодон синмун" писала, что по площади Ким Ир Сена шли колонны "военно-морских, военно-воздушных и противовоздушных, стратегических и специальных тактических войск Корейской народной армии".

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Порядок их перечисления дал основание южнокорейским аналитикам предположить, что спецтактични войска КНДР по численности такие же, как и ВВС или ВМС.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) 13 апреля сообщило об обучении спецвойск, которые и были продемонстрированы позже на параде.

Солдаты этих войск, согласно трансляции северокорейского ТВ, маршировали с замазанными черным гримом лицами в темных солнцезащитных очках. Вооружены они были новыми ружейными гранатометами, на головах - шлемы с приборами ночного видения.

Как сообщал УНН, 16 апреля Северная Корея попыталась провести очередное испытание ракеты , но ее пуск оказался неудачным.

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