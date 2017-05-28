КНДР провела випробування нової системи ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. У КНДР пройшло випробування систем протиповітряної оборони. Про це повідомляє УНН з посиланням на Yonhap News Agency.
Відзначається, що за пробами спостерігав північнокорейський лідер Кім Чен Ин. Глава КНДР закликав запустити масове виробництво даної системи ППО, щоб "знищити зухвалі ілюзії ворогів про їх панування в повітрі".
"Деякі дефекти, виявлені в системі в минулому році, були повністю усунуті", - цитує агентство Кім Чен Ина.
Нагадаємо, у Південній Кореї військові відкрили попереджувальний вогонь по непізнаному літаючому об'єкту, який прямував з КНДР і пролетів вздовж кордонів між двома країнами.