КНДР провела испытания новой системы ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. В КНДР прошло испытание систем противовоздушной обороны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Yonhap News Agency.
Отмечается, что по пробам наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын. Глава КНДР призвал запустить массовое производство данной системы ПВО, чтобы "уничтожить дерзкие иллюзии врагов об их господство в воздухе".
"Некоторые дефекты, выявленные в системе в прошлом году, были полностью устранены", - цитирует агентство Ким Чен Ына.
Напомним, в Южной Корее военные открыли предупредительный огонь по неопознанный летающий объект, который направлялся из КНДР и пролетел вдоль границ между двумя странами.