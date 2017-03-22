КНДР продовжить розвиток своєї ядерної та ракетної програм

“У світлі таких масштабних спільних військових навчань у нас немає іншого вибору, окрім як продовжувати прискорення своїх ядерної та ракетної програм. Це все через ворожі дії з боку США і Південної Кореї”, — наводить агентство слова Чхве Мен Нама.

“Ми зміцнюємо наш оборонний потенціал, а також можливість нанесення попереджувального удару з ядерними силами в якості центрального елементу”, — додав він.

Заступник представника КНДР при ООН також зазначив, що його країна може запустити міжконтинентальні балістичні ракети в будь-який час і направити їх у будь-яке місце за рішенням лідера Кім Чен Іна.

“США говорять про превентивні удари по Північній Кореї. Ми готові попередити і протистояти таким атакам з боку США. Ми будемо використовувати всі можливі засоби, які є у нас в руках, міжконтинентальні балістичні ракети — один з таких засобів”, — додав Чхве Мен Нам.