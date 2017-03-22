КНДР продолжит развитие своей ядерной и ракетной программ

"В свете таких масштабных совместных военных учений у нас нет другого выбора, кроме как продолжать ускорение своих ядерной и ракетной программ. Это все из-за враждебных действий со стороны США и Южной Кореи ", - приводит агентство слова Чхве Мэн Нама.

"Мы укрепляем наш оборонный потенциал, а также возможность нанесения упреждающего удара с ядерными силами в качестве центрального элемента", - добавил он.

Заместитель представителя КНДР при ООН также отметил, что его страна может запустить межконтинентальные баллистические ракеты в любое время и направить их в любое место по решению лидера Ким Чен Ына.

"США говорят о превентивных ударах по Северной Корее. Мы готовы предупредить и противостоять таким атакам со стороны США. Мы будем использовать все возможные средства, которые есть у нас в руках, межконтинентальные баллистические ракеты - одно из таких средств", - добавил Чхве Мэн Нам.