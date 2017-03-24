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КНДР планує випробування ядерної ракети - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Північна Корея готується до чергового випробування ядерної зброї, яке може відбутися через кілька днів, повідомляє УНН з посиланням на Fox News, які посилаються на американських чиновників.

“Випробування можуть відбутися в кінці місяця”, — сказав один з чиновників.

Чиновники Пентагону бачили докази того, що КНДР закінчила створення нових тунелів навколо полігону Пунгері, але їй ще потрібно доставити до полігону обладнання для можливого запуску.

Як повідомляв УНН раніше, КНДР має намір на тлі дій США і Південної Кореї продовжувати “прискорення” своїх ядерної та ракетної програм. Таку думку висловив в опублікованому у вівторок інтерв’ю агентству Reuters заступник представника КНДР при ООН в Женеві Чхве Мен Нам.

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