КНДР планирует испытания ядерной ракеты - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Северная Корея готовится к очередному испытанию ядерного оружия, которое может произойти через несколько дней, сообщает УНН со ссылкой на Fox News, которые ссылаются на американских чиновников.
"Испытания могут состояться в конце месяца", - сказал один из чиновников.
Чиновники Пентагона видели доказательства того, что КНДР закончила создание новых туннелей вокруг полигона Пунгэри, но ей еще нужно доставить к полигону оборудование для возможного запуска.
Как сообщалось ранее, КНДР намерена на фоне действий США и Южной Кореи продолжать "ускорение" своих ядерной и ракетной программ . Такое мнение высказал в опубликованном во вторник интервью агентству Reuters заместитель представителя КНДР при ООН в Женеве Чхве Мэн Нам.