КНДР планирует испытания ядерной ракеты - СМИ

"Испытания могут состояться в конце месяца", - сказал один из чиновников.

Чиновники Пентагона видели доказательства того, что КНДР закончила создание новых туннелей вокруг полигона Пунгэри, но ей еще нужно доставить к полигону оборудование для возможного запуска.

Как сообщалось ранее, КНДР намерена на фоне действий США и Южной Кореи продолжать "ускорение" своих ядерной и ракетной программ . Такое мнение высказал в опубликованном во вторник интервью агентству Reuters заместитель представителя КНДР при ООН в Женеве Чхве Мэн Нам.