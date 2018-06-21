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КНДР передала США рештки 200 загиблих американських військовослужбовців

КНДР передала США рештки 200 загиблих американських військовослужбовців

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що КНДР в середу передала Сполученим Штатам рештки 200 загиблих в ході Корейської війни американських військовослужбовців. Глава держави заявив про це під час виступу перед прихильниками в місті Дулут (штат Міннесота), повідомляє УНН.

“Ми повернули рештки наших полеглих великих героїв. Сьогодні (рештки) двохсот (військовослужбовців) були повернуті”, — зазначив президент.

Раніше агентство Reuters повідомило, що КНДР повинна була передати рештки Південній Кореї, які потім будуть транспортовані на базу американських ВПС Хікем на Гавайських островах. За відомостями агентства, процес упізнання загиблих військовослужбовців може зайняти багато місяців і навіть роки.

Близько 7,7 тисяч американських військовослужбовців вважаються зниклими без вести з часів Корейської війни 1950-1953 років. За відомостями Пентагону, представники КНДР заявляли раніше про знаходження у них останків 200 американських військовослужбовців.

Як повідомляв УНН, ЗМІ дізналися про реакцію Кім Чен Ина на жарт Помпео про його вбивство.

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