КНДР офіційно запросили підписати договір про заборону ядерних випробувань
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Організація Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (CTBTO) запросила Північну Корею увійти в свої ряди. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Дану заяву зробив виконавчий секретар Підготовчої комісії CTBTO Лассіна Зербо.
Таким чином Пхеньян, який нещодавно оголосив про припинення ядерних випробувань, може “формалізувати” свої наміри.
Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань, прийнятий сесією ООН в 1996 році, вимагає повсюдного і законодавчо закріпленої відмови від ядерних випробувань.
На сьогодні договір ще не набув чинності, оскільки його не підписали ще 3 держави з 44, чиє схвалення необхідне — КНДР, Індія і Пакистан. При цьому і підписали, і ратифікували договір 36 країн, включаючи Україну, Німеччину і Росію.
Як повідомляв УНН, у Сеулі зупинку ядерних випробувань КНДР назвали прогресом на шляху до денуклеаризації.