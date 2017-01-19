КНДР могли створити дві міжконтинентальні ракети з мобільним пусковиком - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. КНДР могла побудувати дві міжконтинентальних балістичних ракети і помістити їх на мобільні пускові установки, передає УНН з посиланням на Уonhap.
Як з’ясувалося, дані ракети виявилися коротше тих, які Північна Корея запустила раніше. Завдяки мобільним пусковим установкам, як передбачається, КНДР може провести запуск в будь-який час і з будь-якої точки.
При цьому агентство підкреслює, що витік подібної інформації міг бути навмисним, щоб донести “стратегічний посил” до обраного президента США Дональда Трампа.
Влада КНДР планує незабаром провести тестові запуски, проте конкретна дата невідома. У Північній Кореї очікують, яку позицію по відношенню до держави займе Д.Трамп після інавгурації, яка відбудеться 20 січня, і будуть діяти виходячи з неї.
Раніше, обраний президент США Дональд Трамп пообіцяв, що не допустить того, щоб міжконтинентальна балістична ракета КНДР була здатна досягти території США.
Як повідомляв УНН, міністерство фінансів США внесло сім високопоставлених чиновників КНДР в санкційний список, у зв’язку з порушеннями прав людини в країні. У список також потрапила 27-річна сестра лідера країна Кім Чен Іна.