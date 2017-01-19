КНДР могла создать две межконтинентальные ракеты и поместить их на мобильные пусковые установки - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. КНДР могла построить две межконтинентальных баллистических ракеты и поместить их на мобильные пусковые установки, передает УНН со ссылкой на Уonhap.
Как выяснилось, данные ракеты оказались короче тех, которые Северная Корея запустила раньше. Благодаря мобильным пусковым установкам, как предполагается, КНДР может провести запуск в любое время и из любой точки.
При этом агентство подчеркивает, что утечка подобной информации могла быть умышленной, чтобы донести "стратегический посыл" до избранного президента США Дональда Трампа.
Власти КНДР планирует вскоре провести тестовые запуски, однако конкретная дата неизвестна. В Северной Корее ожидают, какую позицию по отношению к государству займет Д.Трамп после инаугурации, которая состоится 20 января и будут действовать исходя из нее.
Ранее, избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что не допустит того, чтобы межконтинентальная баллистическая ракета КНДР была способна достичь территории США.
Как сообщал УНН, министерство финансов США внесло семь высокопоставленных чиновников КНДР в санкционный список, в связи с нарушениями прав человека в стране. В список также попала 27-летняя сестра лидера страны Ким Чен Ына.