КНДР і Південна Корея повністю відновили західну лінію зв'язку між військовими
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Республіка Корея і КНДР повністю відновили роботу лінії зв’язку між збройними силами двох країн, яка проходить уздовж західного узбережжя Корейського півострова. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство Kyodo.
“Військова лінія комунікації у районі узбережжя Жовтого моря була повністю відновлена через 29 місяців після припинення роботи у рамках домовленостей, передбачених Пханмунджомской декларацією. Ці заходи сприятимуть зниженню напруженості і зміцненню довіри між двома Кореями”, — наводить агентство коментар південнокорейського оборонного відомства.
Республіка Корея та КНДР 14 червня провели перші за десять років військові переговори на рівні генералів. Під час зустрічі військові представники Сеула і Пхеньяна домовилися повністю відновити східну і західну військові лінії зв’язку. Лінія комунікації між військовими Південної Кореї і КНДР на західній ділянці кордону була створена в 2002 році, на східному — в 2003 році. Вони дозволяють підтримувати зв’язок телефоном і факсом.
Робота західної лінії зв’язку була припинена в 2016 році після того, як влада КНДР зупинила роботу розташованої на півночі спільної із Південною Кореєю Кесонської промислової зони. Функціонування східної лінії зв’язку було призупинено в 2011 році на тлі військової напруженості між двома корейськими державами, а остаточно зв’язок вийшла з ладу в результаті лісової пожежі в 2013 році.
Нагадаємо, комітет Ради Безпеки ООН з санкцій щодо КНДР 14 липня поточного року підтримав заявку Республіки Корея на виключення зі списку товарів військового призначення, заборонених для поставок Пхеньяну, обладнання для відновлення роботи ліній зв’язку між збройними силами КНДР і Південної Кореї.