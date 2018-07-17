КНДР и Южная Корея полностью восстановили западную линию связи между военными

“Военная линия коммуникации в районе побережья Желтого моря была полностью восстановлена ​​через 29 месяцев после прекращения работы в рамках договоренностей, предусмотренных Пханмунджомской декларацией. Эти меры будут способствовать снижению напряженности и укреплению доверия между двумя Кореями”, — приводит агентство комментарий южнокорейского оборонного ведомства.

Республика Корея и КНДР 14 июня провели первые за десять лет военные переговоры на уровне генералов. Во время встречи военные представители Сеула и Пхеньяна договорились полностью восстановить восточную и западную военные линии связи. Линия коммуникации между военными Южной Кореи и КНДР на западном участке границы была создана в 2002 году, на восточном — в 2003 году. Они позволяют поддерживать связь по телефону и факсу.

Работа западной линии связи была прекращена в 2016 году после того, как власти КНДР остановила работу расположенной на севере совместной с Южной Кореей Кэсонского промышленной зоны. Функционирование восточной линии связи было приостановлено в 2011 году на фоне военной напряженности между двумя корейскими государствами, а окончательно связь вышла из строя в результате лесного пожара в 2013 году.

Напомним, комитет Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении КНДР 14 июля текущего года поддержал заявку Республики Корея на исключение из списка товаров военного назначения, запрещенных для поставок Пхеньяна, оборудование для восстановления работы линий связи между вооруженными силами КНДР и Южной Кореи.