КМУ зобов’язав уповноважені органи надати пропозиції щодо поліпшення конкуренції на ринку пального

“За результатами розгляду пропозицій Комітету щодо покращення стану конкуренції на ринках нафти та нафтопродуктів Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, Міністерство економічного розвитку та торгівлі України, Міністерство фінансів України, Міністерство внутрішніх справ, Державна фіскальна служба, Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів мають надати до Кабінету Міністрів України узгоджені пропозиції щодо шляхів врегулювання порушених питань”, — йдеться у повідомленні.

В АМКУ наголосила, що основні їх пропозиції стосовно шляхів покращення конкуренції на ринку пального полягають в наступному:

— необхідності перенесення розміру акцизного податку на роздрібну реалізацію нафтопродуктами до ставки базового акцизу з імпорту та виробництва пального;

— розвитку біржової торгівлі нафтопродуктами;

— посилення контролю за законністю встановлення газових модулів.

“Імплементація запропонованих Антимонопольним комітетом заходів сприятиме підвищенню транспарентності ринків нафти та нафтопродуктів, створенню рівних та прозорих умов діяльності на цих ринках, усуненню факторів, що стримують розвиток конкуренції та створюють підґрунтя для вчинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції”, — наголосили в комітеті.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами голови ДФС Романа Насірова, роздрібний акциз створює неконкурентні умови на ринку.

За даними експертів, нелегальний сектор паливного ринку в Україні сьогодні вражає своїми масштабами.

Фахівці пояснюють, що наразі немає державного органу, який би здійснював наглядові функції за нелегальними заправками та газовими модулями, зокрема.

За підрахунками НТЦ “Психея”, через несплату роздрібного податку на пальне бюджети лише за перше півріччя 2016 року недоотримали 800 млн грн.

При цьому, за словами С.Корецького, цивілізований ринок постійно і відверто говорить про ситуацію, яка зараз складається на ринку палива через “розгул” “сірих” дилерів.

“Ми пишемо відкриті листи, звертаємося до правоохоронних органів з тим, щоб вони вживали всіх необхідних дій для того, аби зупинити цю незаконну діяльність.

Звичайно, у стані економічної кризи люди будуть шукати для себе більш дешевші варіанти, і пального також. Завдання одне — позакривати незаконні осередки паливного бізнесу, та дати таким чином можливість системним гравцям, які сплачують всі податки, які везуть якісне пальне, працювати так, як вони працюють”, — наголосив гендиректор компанії WOG.