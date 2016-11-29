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КМУ обязал уполномоченные органы предоставить предложения по улучшению конкуренции на рынке топлива

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. Кабинет министров Украины 23 ноября 2016 года поручил ряду органов власти предоставить предложения по улучшению конкуренции на рынках горючего в ответ на обращение АМКУ. Об этом говорится в сообщении АМКУ, передает УНН.

КМУ обязал уполномоченные органы предоставить предложения по улучшению конкуренции на рынке топлива

"По результатам рассмотрения предложений Комитета по улучшению состояния конкуренции на рынках нефти и нефтепродуктов Министерство энергетики и угольной промышленности Украины, Министерство экономического развития и торговли Украины, Министерство финансов Украины, Министерство внутренних дел, Государственная фискальная служба, Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей должны предоставить в Кабинет Министров Украины согласованные предложения о путях урегулирования затронутых вопросов", - говорится в сообщении.

В АМКУ отметили, что основные их предложения относительно путей улучшения конкуренции на рынке топлива заключаются в следующем:

- Необходимости переноса размера акцизного налога на розничную реализацию нефтепродуктами к ставке базового акциза по импорту и производству горючего;

- Развитие биржевой торговли нефтепродуктами;

- Усиление контроля за законностью установки газовых модулей.

"Имплементация предложенных Антимонопольным комитетом мер будет способствовать повышению транспарентности рынков нефти и нефтепродуктов, созданию равных и прозрачных условий деятельности на этих рынках, устранению факторов, которые сдерживают развитие конкуренции и создают почву для совершения нарушений законодательства о защите экономической конкуренции", - отметили в комитете.

Напомним, как сообщал УНН, по словам председателя ГФС Романа Насирова, розничный акциз создает неконкурентные условия на рынке.

По данным экспертов, нелегальный сектор топливного рынка в Украине сегодня поражает своими масштабами.

Специалисты объясняют, что сейчас нет государственного органа, который бы осуществлял надзорные функции за нелегальными заправками и газовыми модулями, в частности.

По подсчетам НТЦ "Психея", за неуплату розничного налога на горючее бюджеты только за первое полугодие 2016 года недополучили 800 млн грн.

При этом, по словам С.Корецкого, цивилизованный рынок постоянно и откровенно говорит о ситуации, которая сейчас складывается на рынке топлива из-за "разгула" "серых" дилеров.

"Мы пишем открытые письма, обращаемся в правоохранительные органы с тем, чтобы они принимали все необходимые действия для того, чтобы остановить эту незаконную деятельность.

Конечно, в состоянии экономического кризиса люди будут искать для себя более дешевые варианты, и горючего тоже. Задача одна - позакрывать незаконные ячейки топливного бизнеса, и дать таким образом возможность системным игрокам, которые платят все налоги, которые везут качественное топливо, работать так, как они работают", - подчеркнул гендиректор компании WOG.

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